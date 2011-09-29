Выполнить граббинг данных интернет магазина(включая все каталоги картинки названия и т.д) и создать идентичный(или максимально похожий) на моем сайте(joomla) Как вариант воспользоваться готовым модулем под joomla,например(его нужно установить) http://www.virtuemart.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=34 ...
Сайт-визитка на wordpress
Тема – подойдет любая легкая, не блоговая (аренда техники)
плагины – сео, кеш, простая статистика (смотреть рефы в реальном времени нужно)
Формы – контакты и заказ
Категории – статьи
Страницы –
Чпу
наполнять сайт не нужно, только технич. часть и тема
Основная задача, чтобы все работало и не грузило хостинг.
Покзывайте пример, как будет выглядеть сайт.
Делаете на своем хостинге, смотрю сайт, плачу, забираю архив.
Указывайте ориентировочную цену.
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