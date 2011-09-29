Сайт-визитка на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок168 просмотров

Тема – подойдет любая легкая, не блоговая (аренда техники)

плагины – сео, кеш, простая статистика (смотреть рефы в реальном времени нужно)

Формы – контакты и заказ

Категории – статьи

Страницы –

Чпу

наполнять сайт не нужно, только технич. часть и тема

Основная задача, чтобы все работало и не грузило хостинг.

Покзывайте пример, как будет выглядеть сайт.

Делаете на своем хостинге, смотрю сайт, плачу, забираю архив.

Указывайте ориентировочную цену.

WordPress
14 лет назад
gigue
48 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров