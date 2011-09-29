Выполнить граббинг данных интернет магазина(включая все каталоги картинки названия и т.д) и создать идентичный(или максимально похожий) на моем сайте(joomla) Как вариант воспользоваться готовым модулем под joomla,например(его нужно установить) http://www.virtuemart.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=34 ...
Скачать каталог картинок с сайта
Сайт: voskovok.net
Каталог: только "Каталог восковых моделей 3"
Нужно:
- скачать все самые крупные картинки (всего – около 2240), такие, как, например, первая в этом каталоге: http://voskovok.net/data/products/2/full/K00001.jpg
- в имени каждой сохраненной картинки записать ее метаданные: [артикул]m[вес]g[вставки].
Пояснения.
Артикул:
просто символы, идущие за одноименной подписью к маленькой картинке.
Вес:
цифры между словами "вес:" и "г.", округленные до 0,1 (без сотых), в качестве разделителя – не точка, а запятая.
Вставки:
то, что стоит между весом и ценой, как одна строка, за вычетом пробелов и знаков Ø (диаметра)
Пример конечного имени картинки (первая картинка в разделе "кольца"):
К00001m1.9g1,5-1;1,75-1;2,0-1.jpg
Либо сделать отдельно xls-файл с 3-мя столбцами, соответственно: артикул/масса/вставки а имена картинок тогда состоят только из артикулов (что проще).
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