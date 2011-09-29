Скачать каталог картинок с сайта

Сайт: voskovok.net

Каталог: только "Каталог восковых моделей 3"

Нужно:

- скачать все самые крупные картинки (всего – около 2240), такие, как, например, первая в этом каталоге: http://voskovok.net/data/products/2/full/K00001.jpg

- в имени каждой сохраненной картинки записать ее метаданные: [артикул]m[вес]g[вставки].

Пояснения.

Артикул:

просто символы, идущие за одноименной подписью к маленькой картинке.

Вес:

цифры между словами "вес:" и "г.", округленные до 0,1 (без сотых), в качестве разделителя – не точка, а запятая.

Вставки:

то, что стоит между весом и ценой, как одна строка, за вычетом пробелов и знаков Ø (диаметра)

Пример конечного имени картинки (первая картинка в разделе "кольца"):

К00001m1.9g1,5-1;1,75-1;2,0-1.jpg

Либо сделать отдельно xls-файл с 3-мя столбцами, соответственно: артикул/масса/вставки а имена картинок тогда состоят только из артикулов (что проще).