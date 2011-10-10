Натянуть дизайн на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок193 просмотра

Есть макетв PSD. Необходимо натянуть на любую систему управления контентом, и залить на хостинг..

Собсвенно ничего сложного..

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Новости: Лента новостей

Проживание: Как лента новостей ( тоесть заголовок, превью, подробнее )

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И галерея.

14 лет назад
FaceThis
Иван 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$50
3 дня
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Заявки фрилансеров

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад