Сайт знакомств под ключ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок218 просмотров

Страница регистрации

- Генерация пароля

- антибот

- Проверка на валидность символов

Загрузка музыки

- Музыкальный раздел

Загрузка видео

- Просмотр видео на сайте

Блоги

- Возможность создания блогов пользователями

Система персональных сообщений

- Просмотр прочитано сообщение или нет

- Запрос на прочтение

- Сортировка сообщений

Чат, поиск, анкеты, избранные, blacklist, I like (анкеты, фотки)

Системные требования

- Лёгкая переводимость на другой язык всего сайта.

- Поддержка SEO Friendly URLs

- UTF-8

Дополнительная информация

- домен есть

- дизайн порезанный есть

- сервера свои есть

- возможность постоянной разработки, доработки

14 лет назад
inteso
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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