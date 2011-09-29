Верстка сайта на Umi-CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок161 просмотр

Нужно доделать сайт, у прошлого верстальщика проблемы личного характера, доделать не успел. Напишите мне на ICQ 944668 или skype - yakrash. Я покажу, что сделано.

Кратко, сайт онлайн магазин и сервис клиент-менеджер-сотрудник. Остальное при личном разговоре.

Бюджет обговаривается

14 лет назад
yakrash
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров