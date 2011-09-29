Необходимо обеспечить взаимодействие сайта компании такси с удаленным сервером для получения баланса клиентов и истории поездок. Вся информация хранится и обрабатывается на удаленном сервере. Сайт должен формировать запросы, получать ответ в виде данных и выводить ...
Верстка сайта на Umi-CMS
Нужно доделать сайт, у прошлого верстальщика проблемы личного характера, доделать не успел. Напишите мне на ICQ 944668 или skype - yakrash. Я покажу, что сделано.
Кратко, сайт онлайн магазин и сервис клиент-менеджер-сотрудник. Остальное при личном разговоре.
Бюджет обговаривается
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