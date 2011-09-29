Перенос контента и обеспечение кроссбраузерности

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки116 просмотров

Необходимо выправить верстку, перенести ссылки и обеспечить кроссбраузерность. CMS ABO Promo.

14 лет назад
mitt
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров