Нужен скрипт вебинаров - конференция online

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка201 просмотр

Необходимо найти в интернете и установить скрипт вебинара для проведения видеоконференций. Если такого не найти, нужно разработать или доработать чей то.

Должна быть возможность :

- Показывать видео ведущего

- Возможность проведения слайдшоу презентации

- Возможность общаться участникам конференции в чате

- Архив проведённых видео- и аудио- конференций.

- Организация конференций с закрытым доступом по паролям для посетителей.

- Ограниченный доступ к части конференций только для пользователей с выбранной администратором категории

Видео конференции должны быть на моем хостинге

ICQ - 366 - 892 - 443

14 лет назад
WEB_PROFESSIONAL
Михаил 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров