Нужен скрипт вебинаров - конференция online

Необходимо найти в интернете и установить скрипт вебинара для проведения видеоконференций. Если такого не найти, нужно разработать или доработать чей то.

Должна быть возможность :

- Показывать видео ведущего

- Возможность проведения слайдшоу презентации

- Возможность общаться участникам конференции в чате

- Архив проведённых видео- и аудио- конференций.

- Организация конференций с закрытым доступом по паролям для посетителей.

- Ограниченный доступ к части конференций только для пользователей с выбранной администратором категории

Видео конференции должны быть на моем хостинге

ICQ - 366 - 892 - 443