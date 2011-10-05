Скрипт для заливки новостей в БД на Oscommerce

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Завершен2 заявки143 просмотра

Нужно написать скриптик для заливки товаров и новостей в БД Oscommerce.

На входе csv-файлик.

14 лет назад
ramiras777
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
14 лет назад
$80
5 дней
Ни первый раз работаю с этим исполнителем. Профессионал в своем деле. Легко справился со сложной задачей! Немного затянулось по срокам, но все мы люди. Главное на выходе качественный продукт! Рекомендую для серьезных проектов.
Работаем не первый раз. Как обычно все в лучшем виде. Приятно работать, спасибо. Оценка +10!

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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
14 лет назад
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