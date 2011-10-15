Создание анимированого меню

Картинка из нее нужно сделать меню..

Анимирование необходимо для человечка ( его рука следит за курсором мыши и показывает на нее)

При нажатии на пункт меню он увеличивается в два раза в размере, человечек сдвигается влево или вправо от него )

Предпочтение более низкому бюджету.. оплата после завершения можете предоставить видеоролик если боитесь что десамблируют ролик) Срочно :)