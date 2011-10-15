Создание анимированого меню

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок237 просмотров

Картинка из нее нужно сделать меню..

Анимирование необходимо для человечка ( его рука следит за курсором мыши и показывает на нее)

При нажатии на пункт меню он увеличивается в два раза в размере, человечек сдвигается влево или вправо от него )

Предпочтение более низкому бюджету.. оплата после завершения можете предоставить видеоролик если боитесь что десамблируют ролик) Срочно :)

14 лет назад
zavrus
Роман 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$40
1 день
Спасибо Виталию за профессионализм и точность .. Рекомендую как отличного и ответственного исполнителя
Доволен сотрудничеством с Романом. Никаких проблем не возникало, спасибо. Все конкретно и оперативно, 10 балов.

Заявки фрилансеров

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад