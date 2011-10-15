Необходимо обеспечить взаимодействие сайта компании такси с удаленным сервером для получения баланса клиентов и истории поездок. Вся информация хранится и обрабатывается на удаленном сервере. Сайт должен формировать запросы, получать ответ в виде данных и выводить ...
Создание анимированого меню
Картинка из нее нужно сделать меню..
Анимирование необходимо для человечка ( его рука следит за курсором мыши и показывает на нее)
При нажатии на пункт меню он увеличивается в два раза в размере, человечек сдвигается влево или вправо от него )
Предпочтение более низкому бюджету.. оплата после завершения можете предоставить видеоролик если боитесь что десамблируют ролик) Срочно :)
Выбранный исполнитель
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