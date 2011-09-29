Модификации программного обеспечения для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

Целью выполнения услуг по модификации программного обеспечения для сайта профессионального сообщества «Социальная защита Югры» является подготовка технического решения для создания единой системы дистанционной он-лайн аттестации работников государственной системы социальных служб автономного округа, а так же для ведения специализированных баз данных сообщества.

Задачи, решаемые в ходе реализации проекта:

разработка дизайн-макета и интерфейса программного продукта;

верстка модулей сайта;

интеграция программного продукта с сайтом профессионального сообщества «Социальная защита Югры»

программирование системы управления модулями сайта;

создание связи модулей сайта с программным продуктом «Social Standart»;

наполнение модулей сайта контентом;

тестирование модулей сайта;

обучение специалистов.

Подробное ТЗ прикреплено.

14 лет назад
Smith-Wesson
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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