Правки в самописной cms

Есть проект интернет-магазина на php-ом самописном движке. Как водится в таких проектах, со временем он много раз дорабатывался разными людьми и вот пришел очередной этап доработок. Требуется исправить несколько багов и дополнить новыми функциями вроде системы скидок.

Подробное описание задач во вложенном файле. В целом, ищу адекватного специалиста для длительного сотрудничества.