Создать сайт-клон (доработка решения). Есть все изображения, функционал разработан, необходима СЕО-оптимизация. сайт- 100minut.ru/ от вас-сколько будет стоить?сколько времени понадобится?
АПИ сервис
техническое задание в приложении
в предложении указать стоимость и срок выполнения.
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