Модуль для движка DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Имеется разработанный скрипт для расчета персональных гороскопов.

Скрипт описан на странице http://astrohit.com/scripts/

Там же можно скачать этот скрипт и установить его на сайте с простым движком на HTML, PHP.

Инструкция по установке находится в том же архиве, где и сам скрипт ( http://astrohit.com/scripts/z_02.php).

Задача:

Сделать модуль для движка DLE, чтобы форма для вызова скрипта гороскопов располагалась на выбранной странице на DLE, в центре страницы, но не в боковых колонках. Лучше, чтобы результат расчета гороскопов, как и в примере, выдавался на эту же страницу (по типу, как во фрейм).

Все файлы, составляющие сам скрипт, должны располагаться в корне сайта, в каталоге ../zhoroscop/

Кроме самого модуля, должна быть написана ПОДРОБНАЯ инcтрукция по его установке на сайт (блог) с движком DLE.

Желательно сделать описание, как закрыть эту страницу с вызовом гороскопа "SMS-замком" для продажи гороскопов за СМС-ку.

Оплату, как всегда, гарантируем по WebMoney.

DLEHTMLPHP
14 лет назад
valiran
57 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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