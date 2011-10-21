Доработка сайта c последующей тех. поддержкой

Интересует доработка сайта компании «Поколение», с осуществлением последующей тех. поддержки.

http://www.pokolenie-spb.ru/ (он же поколение-спб.рф)

Данный сайт написан на PHP+JavaScript+MySQL в качестве базы. (Сервер, скорее всего, Apache, может, сверху nginx, хотя вряд ли.)

В качестве доработки уже существующего сайта интересует создание новых разделов (модулей) под спец.контент (таких как: о компании, статьи, отзывы, карта сайта и др.); разработка и внедрение каталогов с категориями и фильтрами: «микроклимат» и «отопление» аналогично уже имеющимся каталогам вентиляции и кондиционирования; создать или оживить имеющийся поиск под ссылки в формате ЧПУ (кириллица и латиница) ; добавить переключение между брендами кондиционеров и вентиляции в левом блоке; сверстать для новых и имеющихся модулей сайта некоторые элементы дизайна (предоставим готовый *.psd макет).

Осуществить видоизменение главной страницы сайта под выбор по виду оборудования и типу помещения, как на прилагающейся картинке, с размещением наших контентов с текстами в структуре «по дереву».

Т.е. суть работы: многочисленные правки и доработки вида от "поправить верстку" и до "дописать модуль", от тривиальных и до "для опытных".

Обязательно:

* PHP / MySQL / JavaScript / HTML / CSS – уверенно и с хорошим опытом

* структурированный и комментированый код

* наличие на связи в оговоренное с нами ваше рабочее время

* умение читать чужой код

* ответственность и соблюдение сроков

Ищем инициативных, ответственных, опытных и пунктуальных исполнителей.

Интересует только исполнитель/фирма/студия из города Санкт-Петербурга с возможностью периодических встреч и прочего взаимодействия для согласования ТЗ и прочего.

Со своей стороны предоставляем хорошую загруженность на ближайший период, своевременную оплату, подробные описания заданий и адекватное отношение.

Большим плюсом будет:

* возможность сразу приступить к работе и заниматься в первое время этим проектом full-time

* интерес к дальнейшему (долговременному) сотрудничеству по поддержке, доработке и развитию сайта

Оплата договорная, возможна оплата и отдельно по заданиям / по сетам заданий.

Все остальные подробности при желании обсудим лично – при встрече в нашем офисе, в личке, аське, скайпе, почтой.