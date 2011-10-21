Скрипт генерации pdf-документов (mysql+php)

Есть несколько шаблонов договоров, изначально они в формате doc.

Необходимо сделать на php+mysql следующий скрипт:

В выпадающем select выбираем название шаблона, например "договор купли-продажи". На экране появляется форма с полями, которые необходимо заполнить для этого договора (паспортные данные, ФИО, и т.д.), для каждого шаблона документов набор полей свой, в общем он похож, но тем не менее будет отличаться для разных шаблонов. После заполнения и нажатия "сохранить" введенные данные заносятся в базу, при нажатии "PDF" генерится pdf-документ, в котором введенные данные вставлены в соответствующие места в документе.

Мне бы еще хотелось, чтобы в PDF-документе эти данные тоже можно было редактировать, а потом сохранять pdf вместе с отредактированными данными, как, например, в анкетах на получение загранпаспорта – www.pasporta.com/318.html

Но именно это пожелание опционально, я хотел бы получить предложение как с этой опцией, так и без оной. Жду предложений по срокам, ценам, и весьма желательно, если у Вас уже есть примеры работ с PDF, которые Вы можете показать.