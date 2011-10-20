Ява скрипт зума изображений

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок212 просмотров

Надо сделать скрипт для просмотра сканов газеты, примерно как здесь http://buyakov.ru/iskra/1941/01/008/. Если есть готовый, расскажите как его подцепить для теста.

14 лет назад
buser
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров