Плагин на joomla

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Завершен2 заявки205 просмотров

Немного допилить плагин на джумле community builder

Joomla
14 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
3 дня
Все сделано отлично! Не ожидал такого хорошего результата. Рекомендую к сотрудничеству.
Влад - ты отличный заказчик! Сработались мы с тобой быстро и четко. Было приятно иметь с тобой дело. Буду рад сотрудничеству еще!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад