1)Требуется написания скриптов калькуляторов ОСАГО и КАСКО (с отправкой на e-mail) 2)Требуется встроить данные скрипты в движок (с движком пока не определился, готов рассмотреть варианты) +Доп. сделать ...
Разовая работа с Umi-CMS
Приветствую всех!
Имеется интернет-магазин, который работает на очень древней версии Umi-CMS, которая просто напросто не справляется с потоками посетителей.
Нужен программист, который сможет перенести все содержимое (дизайн, контент с сохранением всех урлов, за исключением урлов товаров) на самую последнюю версию Umi-CMS, которая будет справляться с потоком и будет иметь открытый код.
Часть кода в старой версии, на которой сейчас работает магазин - зазендена.
Если на форуме есть программисты, которые могут взяться за это дело - могу опубликовать URL магазина.
Пишите ваши предложения с указанием примерных сроков и стоимости.
Сроки - очень важная вещь, так как сейчас сезон по этому типу товаров и не хотелось бы, чтобы магазин простаивал.
Для связи со мной можно использовать ICQ 6436343.
С уважением, Александр.
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