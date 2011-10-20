Разовая работа с Umi-CMS

Приветствую всех!

Имеется интернет-магазин, который работает на очень древней версии Umi-CMS, которая просто напросто не справляется с потоками посетителей.

Нужен программист, который сможет перенести все содержимое (дизайн, контент с сохранением всех урлов, за исключением урлов товаров) на самую последнюю версию Umi-CMS, которая будет справляться с потоком и будет иметь открытый код.

Часть кода в старой версии, на которой сейчас работает магазин - зазендена.

Если на форуме есть программисты, которые могут взяться за это дело - могу опубликовать URL магазина.

Пишите ваши предложения с указанием примерных сроков и стоимости.

Сроки - очень важная вещь, так как сейчас сезон по этому типу товаров и не хотелось бы, чтобы магазин простаивал.

Для связи со мной можно использовать ICQ 6436343.

С уважением, Александр.