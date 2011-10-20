Есть некий макет сайта-портофолио (типа галлереи) сделанный мной на флеше, но сделанный с помощью таймлайн и содержащий все картинки внутри себя. Там видна вся задумка, как должна протикать анимация и прочее.

Хочу оптимизировать его и дополнить функциями:

чтоб в целом, все что нужно - было на actionscript 3

чтоб картинки подгружались через xml вместе с коментариями к ним

прелоадер

fullscreen

аудио плеер xml

изображение во все окно браузера с сохранением пропорций

скроллинг фотографий, кнопки, эффекты анимации все на AS3

все нужные классы у меня есть но я немогу их соеднить в один проект

засада.

Я прошу присылать мне ссылки на ваши реальные работы сделанные на AS3 !!!