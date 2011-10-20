1)Требуется написания скриптов калькуляторов ОСАГО и КАСКО (с отправкой на e-mail) 2)Требуется встроить данные скрипты в движок (с движком пока не определился, готов рассмотреть варианты) +Доп. сделать ...
Actionscript 3
Есть некий макет сайта-портофолио (типа галлереи) сделанный мной на флеше, но сделанный с помощью таймлайн и содержащий все картинки внутри себя. Там видна вся задумка, как должна протикать анимация и прочее.
Хочу оптимизировать его и дополнить функциями:
чтоб в целом, все что нужно - было на actionscript 3
чтоб картинки подгружались через xml вместе с коментариями к ним
прелоадер
fullscreen
аудио плеер xml
изображение во все окно браузера с сохранением пропорций
скроллинг фотографий, кнопки, эффекты анимации все на AS3
все нужные классы у меня есть но я немогу их соеднить в один проект
засада.
Я прошу присылать мне ссылки на ваши реальные работы сделанные на AS3 !!!
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