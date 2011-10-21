Канал

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки104 просмотра

Добрый день Ув. Веб-программисты

Хочу создать проект, что-то наподобие ТВ канал, с возможностью расписываю на неделю передачи свои в интернете.

Возможно предвидеться создать небольшой двиг, хочу услышать ваши предложение и сумму $.

Более подробности вы можете спросить у меня: ICQ: 465934711, Skype: joker_obscure

14 лет назад
Jokerzv
32 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров