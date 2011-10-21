Граббер видео

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Закрыт2 заявки149 просмотров

Здравствуйте! Нужен граббер видео с сайта http://fex.net/ в плеере uppod, нужно сделать так чтобы ссылки брались с этого видеохостинга и вставлялись в плеер uppod т.е без нагрузки на мой сервер. Движок DLE 9.2 и нужно сделать чтобы например: что-то типа 2 парсера в одном плеере, если видео не работает в 1 сайте а работает на 2 сайте и можно было взять видео и добавить через дополнительное поле. Надеюсь все правильно описал.

DLE
14 лет назад
Gigibat
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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