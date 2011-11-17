Скритп рейтинга серверов-сайтов.

Добрый день.

Необходим скрипт рейтинга, краткое т3.

Обычный рейтинг при голосовании посетителем поднимает сайт в рейтинге на пункт выше. (пример: http://l2top.ru http://la2.mmotop.ru/ )

Статистика по параметрам , проголосовали, перешли на сайт , перешли с сайта, (основная количество голосов)

Сброс статистики раз в месяц каждого первого числа.

Проверка по ип пользователя, 1 раз с одно го ип в сутки.

Личный кабинет для владельцев серверов-сайтов.

Защита от многократного открытия окон.

все подробности оговариваться будет непосредственно с человеком который возьмется за работу.

Дизайн не нужен, нужно только 100% рабочий скрипт который не нагружает сервер ненужными запросами к базе.

Оплата договорная пишите ваши предложения и цены в пм, обговорю все мелочи только в пм.

Aardvark Topsites и подобные скрипты не предлагать в них нет и 10% того что необходимо от скрипта.