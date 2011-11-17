Требуется написать расширение для Opera, которое будет преобразовывать телефонные номера в гиперссылки типа tel://1234567, подчеркивать и выделять фон желтым цветом. Данное расширение также должно преобразовывать ссылки типа callto://1234567 в tel://1234567 Форматировать ...
Скритп рейтинга серверов-сайтов.
Добрый день.
Необходим скрипт рейтинга, краткое т3.
Обычный рейтинг при голосовании посетителем поднимает сайт в рейтинге на пункт выше. (пример: http://l2top.ru http://la2.mmotop.ru/ )
Статистика по параметрам , проголосовали, перешли на сайт , перешли с сайта, (основная количество голосов)
Сброс статистики раз в месяц каждого первого числа.
Проверка по ип пользователя, 1 раз с одно го ип в сутки.
Личный кабинет для владельцев серверов-сайтов.
Защита от многократного открытия окон.
все подробности оговариваться будет непосредственно с человеком который возьмется за работу.
Дизайн не нужен, нужно только 100% рабочий скрипт который не нагружает сервер ненужными запросами к базе.
Оплата договорная пишите ваши предложения и цены в пм, обговорю все мелочи только в пм.
Aardvark Topsites и подобные скрипты не предлагать в них нет и 10% того что необходимо от скрипта.
Выбранный исполнитель
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