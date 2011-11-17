Скритп рейтинга серверов-сайтов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки150 просмотров

Добрый день.

Необходим скрипт рейтинга, краткое т3.

Обычный рейтинг при голосовании посетителем поднимает сайт в рейтинге на пункт выше. (пример: http://l2top.ru http://la2.mmotop.ru/ )

Статистика по параметрам , проголосовали, перешли на сайт , перешли с сайта, (основная количество голосов)

Сброс статистики раз в месяц каждого первого числа.

Проверка по ип пользователя, 1 раз с одно го ип в сутки.

Личный кабинет для владельцев серверов-сайтов.

Защита от многократного открытия окон.

все подробности оговариваться будет непосредственно с человеком который возьмется за работу.

Дизайн не нужен, нужно только 100% рабочий скрипт который не нагружает сервер ненужными запросами к базе.

Оплата договорная пишите ваши предложения и цены в пм, обговорю все мелочи только в пм.

Aardvark Topsites и подобные скрипты не предлагать в них нет и 10% того что необходимо от скрипта.

14 лет назад
gordeev77
Сергей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

likan88
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад
$200
14 дней
Огромное , просто немереное спасибо за терпение а главное за ваш труд!!! Я не ожидал что все будет выполнено в точности как я просил, мало того человек самостоятельно помогает советует как нужно сделать чтоб в дальнейшем не было сложностей. Не так уж часто встретишь человека который на лету воплощает все ваши желания. Профессионализм это редкое качество которое далеко бывает не у каждого. Я остался непросто доволен, я в восторге! Все проекты в дальнейшем только к Алексею. Еще раз большое спасибо!
Хороший заказчик!

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likan88
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад