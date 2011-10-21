Скопировать сайт

Здравствуйте! Нужен граббер видео с сайта http://fex.net/ в плеере uppod, нужно сделать так чтобы ссылки брались с этого видеохостинга и вставлялись в плеер uppod т.е без нагрузки на мой сервер. Движок DLE 9.2 и ...