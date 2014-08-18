Автор описаний роликов

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок256 просмотров

Требуется серьезный человек на постоянку, для описания видео роликов. Требования: 200 символов на ролик, придумать название, в день необходимо описывать от 50 роликов. Оплата 5 руб — 1 ролик. На 1 ролик уходит в среднем 5 мин, не больше, кол-во роликов в день не ограничено.

11 лет назад
PeTbKa
Петр 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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