Автор описаний роликов

Требуется серьезный человек на постоянку, для описания видео роликов. Требования: 200 символов на ролик, придумать название, в день необходимо описывать от 50 роликов. Оплата 5 руб — 1 ролик. На 1 ролик уходит в среднем 5 мин, не больше, кол-во роликов в день не ограничено.