ОПИСАНИЕ ОБНОВЛЕНО Наполнение сайта компьютерной тематики обучающими статьями (SEO) Примеры: Как подключить и настроить принтер, Регистрация почты, Удаленный доступ, Работа с FTP, Как защитить файлы, Работа с Архиваторами, и т.д. ...
Наполнение сайта
Наполнение сайта с фильмами онлайн, редактирование информации!
Должностные обязанности
- Наполнение сайта: (наполнения,правка информации);
- Работа с контентом: работа с текстами и изображениями
Требования
- Уметь размещать информацию на сайтах и редактировать ее;
- Знание HTML (не обязательно)
Указывайте, пожалуйста ваши расценки, спасибо!
Заявки фрилансеров
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