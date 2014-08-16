Наполнение сайта

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Закрыт9 заявок236 просмотров

Наполнение сайта с фильмами онлайн, редактирование информации!

Должностные обязанности

- Наполнение сайта: (наполнения,правка информации);

- Работа с контентом: работа с текстами и изображениями

Требования

- Уметь размещать информацию на сайтах и редактировать ее;

- Знание HTML (не обязательно)

Указывайте, пожалуйста ваши расценки, спасибо!

HTML
11 лет назад
bigtrouble
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров