Нужно написать 10 статей

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Закрыт16 заявок308 просмотров

Нужно написать 10 статей, каждая 2к символов без пробелов + все оформлены в 1ом файле, как в прикрепленном примере. 1 ссылка на 1 статью. Уникальность не ниже 90% по Адвего.Плагиатус. Точные темы для статей подберите сами. Ниже подробнее:

1. 4 статьи по регистрации ип ссылаются на http://www.ivcab.ru/registraciya-ip/tabid/75/Default.aspx с ключами: "зарегистрировать ип", "открыть ип", "по этой ссылке", "как зарегистрировать ИП"

2. 3 статьи по регистрации ооо ссылаются на http://www.ivcab.ru/registraciya-ooo/tabid/76/Default.aspx с ключами: "тут", "открытие ооо", "зарегистрировать ооо"

3. 3 статьи по бухгалтерскому обслуживанию ссылаются на http://www.ivcab.ru/buhgalterskie-uslugi/tabid/64/Default.aspx с ключами: "бухгалтерское обслуживание", "бухгалтерское сопровождение", "здесь"

Указывайте, пожалуйста, ЦЕНЫ и СРОКИ.

11 лет назад
ivcab
65 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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