Продающий текст для лендинга

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Завершен6 заявок193 просмотра

Нужен человек, который способен написать продающий текст для лендингов любой тематики. На данный момент требуется текст по вопросу отсрочки от армии, методика в онлайн формате. Если у Вас есть опыт работы с текстами для лендингов и знаете общие принципы построения таких текстов - пишите плз, сразу с примерами где Ваши тексты используются.

11 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

inesha
35 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$70
2 дня
Отличный текст написала, буду обращаться при любой возможности:)
Отличное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

inesha
35 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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