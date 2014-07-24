Требуется наполнение сайта инвестиционного фонда, порядка 50 тыс. символов. Продающий контент! Бюджет 3 у.е. за 1000
Продающие тексты для лендинга по активному отдыху
Есть лендинг пэйдж по предоставлению услуг активного отдыха в Подмосковье. Пример странички во вложении.
Необходимо написать продающий текст по каждому блоку предложению:
1. Рыбалка
2. Баня
3. Бильярд
Для каждого блока приблизительно по 300 знаков б/п
Помимо этого необходимо написать положительные (живые) отзывы от 3 – х разных людей в которых необходимо подчеркнуть удовольствие полученного во время отдыха, «мол ехали, думали «ерунда» или как обычно, а получилось просто замечательно» и другие мотивирующие отзывы.
Весь текст должен быть уникален по advego PL не менее 98%
Выбранный исполнитель
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