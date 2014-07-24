Продающие тексты для лендинга по активному отдыху

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок194 просмотра

Есть лендинг пэйдж по предоставлению услуг активного отдыха в Подмосковье. Пример странички во вложении.

Необходимо написать продающий текст по каждому блоку предложению:

1. Рыбалка

2. Баня

3. Бильярд

Для каждого блока приблизительно по 300 знаков б/п

Помимо этого необходимо написать положительные (живые) отзывы от 3 – х разных людей в которых необходимо подчеркнуть удовольствие полученного во время отдыха, «мол ехали, думали «ерунда» или как обычно, а получилось просто замечательно» и другие мотивирующие отзывы.

Весь текст должен быть уникален по advego PL не менее 98%

11 лет назад
Stanson76
Владимир 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

inesha
35 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Рекомендую Ингу как прекрасного человека умеющего замечательно владеть словом и четко уловить смысл задания. Инга отлично справилась, и оставила много положительных эмоций! Мои благодарности!
Пложительные впечатления, новый опыт, много позитива. Отменный, опытный заказчик, который знает чего хочет. Буду рада сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

inesha
35 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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