Продающие тексты для лендинга по активному отдыху

Есть лендинг пэйдж по предоставлению услуг активного отдыха в Подмосковье. Пример странички во вложении.

Необходимо написать продающий текст по каждому блоку предложению:

1. Рыбалка

2. Баня

3. Бильярд

Для каждого блока приблизительно по 300 знаков б/п

Помимо этого необходимо написать положительные (живые) отзывы от 3 – х разных людей в которых необходимо подчеркнуть удовольствие полученного во время отдыха, «мол ехали, думали «ерунда» или как обычно, а получилось просто замечательно» и другие мотивирующие отзывы.

Весь текст должен быть уникален по advego PL не менее 98%