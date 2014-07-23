Требуются копирайтеры на проект

Валерий - просто умничка! Всегда интересные заказы с четко поставленной задачей. Оплата в срок. Но самое главное - приятное и легкое общение. Всегда помогает и консультирует в любых вопросах, если мне это нужно, внимательный. Очень рада с ним сотрудничать.