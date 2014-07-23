Требуются копирайтеры на проект

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен22 заявки373 просмотра

Нужны копирайтеры на проект, работы много, 30р/1000

Если понравится как выполните задание, то возьмем на постоянку.

Требования к авторам:

1) Грамотность. Если вы допускаете много ошибок, проходите мимо.

2) Усидчивость. Работы много!

3) Умение интересно писать, главное много.

Оставляйте заявки, пару слов о себе, и контакты. Заявки скрыты.

11 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nebalzina
33 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$25
30 дней
Суперский автор, сдружились, теперь работаем на постоянной основе. Меня радует высокое качество текстов, пунктуальность и общительность. Она способна написать 30К в день - и все это будет высшего сорта качества. Что сказать, Анастасия - прирожденный автор! : )
Валерий - просто умничка! Всегда интересные заказы с четко поставленной задачей. Оплата в срок. Но самое главное - приятное и легкое общение. Всегда помогает и консультирует в любых вопросах, если мне это нужно, внимательный. Очень рада с ним сотрудничать.

Заявки фрилансеров

nebalzina
33 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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