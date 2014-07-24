Статья-обзор про кошачий корм

Исполнитель подошел к работе очень ответственно и творчески. Тексты получились живыми, яркими и интересными, а тема настолько заинтересовала самого копирайтера, что мне даже предоставили довольно существенную скидку.Все пожелания и сроки были учтены. Готов и дальше с удовольствием сотрудничать с этим исполнителем. Советую!!!