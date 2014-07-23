Нужен копирайтер на постоянное сотрудничество.

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Завершен19 заявок364 просмотра

Нужен ответственный копирайтер на постоянное сотрудничество с опытом работы.

Оплата : 10 грн - 1000 сбп на карточку приват 24 или вебмани.

11 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

aleksandr_mezhen
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$20
30 дней
Отличный копирайтер. Пишет грамотно, быстро, уникально. Спасибо.
Очень хороший заказчик. Ответственный, работу проверяет быстро. Всегда человеческое отношение к исполнителям. Всегда своевременная оплата. Рекомендую всем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

aleksandr_mezhen
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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