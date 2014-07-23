Есть небольшой текст, достаточно коряво написанный - тематика боди-балет. Нужно его переписать - украсить, сделать вкусным, возможно добавить еще информации Пожалуйста указывайте Ваши цены. Объем на выходе должен быть где-то 1500- 2000, ...
Нужен копирайтер на постоянное сотрудничество.
Нужен ответственный копирайтер на постоянное сотрудничество с опытом работы.
Оплата : 10 грн - 1000 сбп на карточку приват 24 или вебмани.
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