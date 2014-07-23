Доброго времени суток Фрилансеры!

Для сайта игровых новостей требуется Рерайте. Проект пустой и является экспериментом.

Нужно готовить и публиковать различные игровые новости на сайт через Wordpress (вставка одного изображения/Видео к каждой новости, указание ключевых слов).

Статьи должны быть уникальными по etxt антиплагиат или text.ru (от 80%).

Оплата — 30 руб/килознак. Раз в неделю на yandex.Money, карту Сбербанка или на счет телефона.

Объем работы — в среднем на 30000 знаков в неделю, это примерно 25-27$

Требования к исполнителю:

1. Грамотное написание материалов

2. Знание тематики сайта

3. Ответственность и аккуратность