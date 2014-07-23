Нужен ответственный копирайтер на постоянное сотрудничество с опытом работы. Оплата : 10 грн - 1000 сбп на карточку приват 24 или вебмани.
Необходимы статьи
Тексты о детях, детских средствах гигиены, уходу за ребенком и т.д. Есть ключи, есть темы.
Требования к тексту очень просты:
- читаемость, наличие слога, умение донести сложное простым языком
- уникальность не менее 95%
Объем в зависимости от темы от 2500 до 7000 зн.
Сроков нет, желательно один текст в день хотя бы.
Стоимость. Интересует самая низкая, но при соотношении цена\качество.
Исполнителю могу гарантировать 100 текстов в качестве заказа.
Заявки фрилансеров
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