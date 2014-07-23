Необходимы статьи

Тексты о детях, детских средствах гигиены, уходу за ребенком и т.д. Есть ключи, есть темы.

Требования к тексту очень просты:

- читаемость, наличие слога, умение донести сложное простым языком

- уникальность не менее 95%

Объем в зависимости от темы от 2500 до 7000 зн.

Сроков нет, желательно один текст в день хотя бы.

Стоимость. Интересует самая низкая, но при соотношении цена\качество.

Исполнителю могу гарантировать 100 текстов в качестве заказа.