Эфирные масла рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок258 просмотров

Здравствуйте, нужен рерайт эфирных масел.

Даю название, вы пишите текст.

Уникальность 99%, источник выбираете сами.

Размер 1 описания 1000 знаков без пробелов.

Нужно описать полезные свойства, возможное преминение.

Описаний нужно 15.

Оплата поэтапно, после выполнения на Яндекс деньги.

Вебмани у меня нет.

Цена 25 руб за 1000 знаков без пробелов.

Писать надо будет про следующее:

Апельсин

Лепестки розы

Бергамот

лаванда

Базилик

Черная смородина

Тмин

Кедровое

корица

Шалфей

Гвоздика

Листья винограда

Кориандр

Липа

Эвкалипт

Имбирь

Грейпфрут

Жасмин

Лимон

Мандарин

Мелисса

Мята

Ваниль

11 лет назад
expur
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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