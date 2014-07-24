Ищем копирайтера

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Закрыт10 заявок386 просмотров

Требуется копирайтер для постоянной поддержки нескольких наших проектов.

Тематика сайтов: промышленность (электротехника, светотехника...).

Основные задачи:

- написание текстов по заказу

- рерайт новостей

- подготовка ком. предложений

- написание новостей для рассылки

Объем работы - примерно 5-10 статей в неделю + новости для каждого проекта.

При выборе исполнителя смотрим на соотношение "Цена":"Качество".

При чем просим указать стоимость каждого вида работы + пример.

11 лет назад
Hektor
Камо 
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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