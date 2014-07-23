SEO тексты по видам ремонта авто

Добрый день коллеги, необходим адекватный копирайтер для написания порядка 20 текстов по 1-2 тыс. знаков каждый с Ключами, детали в личку. Пишите Ваши цены и сроки, удачи! В случае особой адекватности, постоянное сотрудничество, ибо частенько есть потребность в текстах.

Всем спасибо за ответы! В ближайшее время выберу исполнителя!