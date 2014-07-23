Нужно придумать продающие описания для сниппетов в ПС Yandex и Google страницы: http://malner.ru/ http://malner.ru/147 http://malner.ru/148 http://malner.ru/152 http://malner.ru/153 http://malner.ru/160 http://malner.ru/161 http://malner.ru/162 http://malner.ru/163 http://malner.ru/apostil http://malner.ru/diplom ...
SEO тексты по видам ремонта авто
Добрый день коллеги, необходим адекватный копирайтер для написания порядка 20 текстов по 1-2 тыс. знаков каждый с Ключами, детали в личку. Пишите Ваши цены и сроки, удачи! В случае особой адекватности, постоянное сотрудничество, ибо частенько есть потребность в текстах.
Всем спасибо за ответы! В ближайшее время выберу исполнителя!
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