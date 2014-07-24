Копирайтер

Здравствуйте.

Для крупного дизайн/ремонт портала требуются копирайтеры.

Требования:

разбираться в тематике строительство/ремонт/дизайн интерьеров;

грамотная письменная речь;

логичное и последовательное изложение;

умение добавить в технический текст интересные моменты и выделить его на фоне остальных;

умение писать большие статьи;

пунктуальность;

высокая скорость работы без потери качества;

способность к восприятию критики.

Условия работы:

детальные ТЗ;

интересные тематики статей;

консультации;

своевременная оплата. Возможность оплаты за каждую статью или по итогам недели/месяца;

оплата 35 рублей за 1000 символов + 2 рубля за подобранную картинку или видео.

длительное сотрудничество.

Обязанности:

написание статей по поставленному заданию;

подбор фото и видео материалов к статье.

Детали работы будут обсуждаться дополнительно, на этапе выполнения пробного ТЗ (оплачивается).

Пример Т3: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QQ-m5JwF5FW4nCInlqyK1rKVns9fgvj_guM3lplB6cI/edit#gid=0

Присылайте ваши резюме, желательно с примерами работ данных тематик.

Спасибо, мы надеемся на сотрудничество с вами.