Качественное написание текстов

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Закрыт39 заявок329 просмотров

Мы Украинский производитель женских сумок alba soboni (http://www.alba-soboni.com.ua)

Ищем специалиста в написании статей, новостей, небольших обзоров на наш сайт (Автор обязательно должен быть с Украины). Планируется долгосрочное сотрудничество, на постоянной основе.

Основные требования к текстам:

- 100% уникальность.

- легкость в восприятии.

Первым заданием для автора будет статья об Украинском производителе в целом, и в частности о нас. Более детально в ЛС.

Ждем Ваших предложений.

Написание статей
11 лет назад
alba-soboni
Елена 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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