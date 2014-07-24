Качественное написание текстов

Мы Украинский производитель женских сумок alba soboni (http://www.alba-soboni.com.ua)

Ищем специалиста в написании статей, новостей, небольших обзоров на наш сайт (Автор обязательно должен быть с Украины). Планируется долгосрочное сотрудничество, на постоянной основе.

Основные требования к текстам:

- 100% уникальность.

- легкость в восприятии.

Первым заданием для автора будет статья об Украинском производителе в целом, и в частности о нас. Более детально в ЛС.

Ждем Ваших предложений.