Тематика сайта: Квартиры посуточно в Тюмени. Надо написать статьи по предложенным ниже 10 темам. Все темы из списка надо раскрыть. Объем одной темы 1000-1500 смв. Наш сайт: www.nasutki72.com цену вижу ...
Наполнение товарами магазин 35 позиций
Необходимо на в магазин залить 35 товаров (может и больше).
Что нужно сделать?
1) Вы получаете список товаров (прайс с ценами)
2) исходя из перечня нужно подобрать ядро запросов через вордстат.ру (как в прайсе + на русскоязычное написание, если есть : saeco intelia one touch – саеко интелия ван тач)
3) Прислать мне на утверждение через гугл докс
4) Написать уникальный сео текст под товары на 1500 символов (т.з. по написание есть). Проверяю через адвего
5) Найти картинки под товар с официального сайта и обработать в фотошопе – поставить вотермарки магазина (примеры шаблон для вставки в псд имеются)
6) Сделать табличку в html с техническими характеристиками на 15-20 полей (есть видеоролик мой по этому моменту)
7) Найти видеоролик под товар
8) Выложить в админку в соответстующие разделы
9) Прописать мета теги
10) Сохранить
Что нужно уметь делать?
1) Подбирать ядро запросов к товаров (сео)
2) Писать сео текст (копирайтинг)
3) накладывать фотермарк (фотошоп)
4) делать табличку c тех описанием (html)
Заинтересован в постоянной работе, так как в планах расширить ассортимент до 500 позиций
Цену писать за 1-ну карточку товара
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