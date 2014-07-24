Копирайтер из Санкт-Петербурга

Срочно требуется копирайтер, который понимает, как писать:

а) продающие тексты для сайта, маркетинг-кита

б) СЕО-оптимизированные, уникальные тексты, интересные и понятные как людям, так и роботам поисковых систем

в) тексты для дикторской озвучки рекламных и презентационных роликов (сценарии)

Обязательно проживание в г. Санкт-Петербург. Работа частично удалённая, иногда нужно будет приезжать к нам в офис, а также встречаться с заказчиками – брать интервью, собирать информацию, задавать вопросы.

О нашей компании: мы занимаемся созданием сайтов, лендингов, интернет-магазинов и рекламных роликов для различных компаний в Петербурге. Поэтому тематика рекламных текстов очень разнообразная: от салонов красоты до промышленного оборудования.

И нам нужен человек, который понимает, как писать толковые рекламные и продающие тексты. Причём нам не нужны замудренные СЕО-статьи или "полные воды" якобы рекламные тексты. Нужно уметь выяснить у заказчика факты о его бизнесе, товарах и услугах, формулировать УТП, искать рычаги воздействия на ЦА. Особо приветствуется знание современного маркетинга.

И совершенно не подходят те, кто может писать только о плетении косичек или выборе цвета лака для маникюра. Половина наших клиентов продаёт сложные технические устройства, оказывает сложные услуги для бизнеса. Поэтому нужно уметь быстро разбираться в любой тематике и вести диалог с заказчиком.