Страницы сайта на украинском

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Закрыт10 заявок269 просмотров

Здравствуйте, нужно написать текст на несколько страниц для сайта строительной бригады.

Описать бригаду и их работу.

Текст только на украинском, и только сегодня, заказ срочный!

11 лет назад
MotykaTaras
Тарас 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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