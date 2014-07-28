Описание поездов (однотипные)

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Завершен7 заявок164 просмотра

Нужно создать тексты (рерайт) для страниц описания фирменных поездов на сайт продажи жд билетов. Уникальность от 80% и выше. Стоимость: 1$ за тыс.

Информацию черпать на странице: http://pass.rzd.ru/luxtrain/public/ru?STRUCTURE_ID=1374&

В прикрепленном файле таблица поездов, для которых нужно создать рерайт описание поездов. Также нужно подобрать несколько ключей и написать дискрипшен. Дискрипшен также оплачивается. Объем каждого описания от 1000 до 1500 символов. Пример написанных описаний в прикрепленных файлах. Стоимость 1$ за тыс. символов. Всего нужно сделать 67 описаний. Оплата на ЯндексДеньги или на карту ПриватБанка по текущему курсу.

Оплату могу производить по мере выполнения работы ежедневно.

11 лет назад
solofavor
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$67
3 дня
Задание сделала быстро. Корректировать не нужно было. Написанные статьи Аллы можно сразу размещать на сайт. Быстро, качественно. Рекомендую.
Задача поставлена четко. Оплату получила в срок. Заказчик всегда на связи.

Заявки фрилансеров

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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