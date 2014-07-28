Описание поездов (однотипные)

Нужно создать тексты (рерайт) для страниц описания фирменных поездов на сайт продажи жд билетов. Уникальность от 80% и выше. Стоимость: 1$ за тыс.

Информацию черпать на странице: http://pass.rzd.ru/luxtrain/public/ru?STRUCTURE_ID=1374&

В прикрепленном файле таблица поездов, для которых нужно создать рерайт описание поездов. Также нужно подобрать несколько ключей и написать дискрипшен. Дискрипшен также оплачивается. Объем каждого описания от 1000 до 1500 символов. Пример написанных описаний в прикрепленных файлах. Стоимость 1$ за тыс. символов. Всего нужно сделать 67 описаний. Оплата на ЯндексДеньги или на карту ПриватБанка по текущему курсу.

Оплату могу производить по мере выполнения работы ежедневно.