Ksenia_Yudina

Ксения Ksenia_Yudina

 
34 годаРоссия/Асбест
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Рерайт
Отзывы заказчиков
kseniya_golub
Ксения 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
32 отзыва
$5
10 баллов
9 лет назад
Рерайт
Рекомендую Ксению к сотрудничеству! Работает оперативно, тексты всегда грамотные, с высокой уникальностью. С удовольствием буду работать с ней дальше.
Очень понравилось работать с Ксенией. Порадовали точность заданий и своевременная оплата! Буду ждать новых совместных проектов.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга