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Портфолио
- Рерайт на тему: "Эфирные аромамасла"161 просмотр
- Рерайт на тему: "Кормление ребёнка грудью".182 просмотра
- Пример рерайта148 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Ксению к сотрудничеству! Работает оперативно, тексты всегда грамотные, с высокой уникальностью. С удовольствием буду работать с ней дальше.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Ксенией. Порадовали точность заданий и своевременная оплата! Буду ждать новых совместных проектов.
Копирайтинг
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга