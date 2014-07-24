Срочно нужен копирайтер

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Завершен40 заявок631 просмотр

Ищу ответственного, пунктуального человека, умеющего в короткие сроки писать грамотные тексты с высокой уникальностью. Тематика разнообразная (начиная налогами и заканчивая статьями о сервис-центрах) Предлагаю работу на постоянной основе. В заявках указывайте стоимость 1000 збп.

11 лет назад
gradinarovaK
30 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kira_vendetta
30 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$1
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Материал дает и проверяет всегда вовремя. Оплата всегда приходит своеврененно. Очень понимающий человек. Всегда пойдет на уступки, поможет, объяснит, что не так. Работа - просто удовольствие. Рекомендую сотрудничать с Кристиной!

Заявки фрилансеров

kira_vendetta
30 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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