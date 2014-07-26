Всем привет.

Необходимо наполнить интернет-магазин описаниями товара. Товаров много, около 200 штук.

Сдача проекта в воскресенье вечером, в связи с этим ищу нескольких рерайтеров, которые готовы разделить проект и могут выполнять большие объемы работ. Вся работа начнется завтра.

По оплате - 25 рублей за 1 описание

Один текст - 800-1200 символов, желательно разделенный на 2-3 части

пример качественного описания http://ru-sad.ru/index.php?productID=42305

Огромная просьба: писать только тем авторам, которые реально быстро работают, и пишут грамотно, без ошибок.

Если сотрудничество состоится, с моей стороны будут постоянные заказы с перспективой роста з/п.

Заявки скрыты.

Спасибо тем, кто откликнется! Пишите сколько описаний вы готовы будете взять.