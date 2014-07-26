Наполнить интернет-магазин описаниями товара

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок299 просмотров

Всем привет.

Необходимо наполнить интернет-магазин описаниями товара. Товаров много, около 200 штук.

Сдача проекта в воскресенье вечером, в связи с этим ищу нескольких рерайтеров, которые готовы разделить проект и могут выполнять большие объемы работ. Вся работа начнется завтра.

По оплате - 25 рублей за 1 описание

Один текст - 800-1200 символов, желательно разделенный на 2-3 части

пример качественного описания http://ru-sad.ru/index.php?productID=42305

Огромная просьба: писать только тем авторам, которые реально быстро работают, и пишут грамотно, без ошибок.

Если сотрудничество состоится, с моей стороны будут постоянные заказы с перспективой роста з/п.

Заявки скрыты.

Спасибо тем, кто откликнется! Пишите сколько описаний вы готовы будете взять.

11 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

Yana-na
Яна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Данный исполнитель ответственно подошла к работе. Проект был срочный, но Яна не подвела меня со сроками. Большое спасибо за проделанную работу, очень понравилось сотрудничать с ней. Вы получите грамотные тексты + приятного собеседника!
Отличный заказчик, приятно работать. Четкое, внятное ТЗ, ответил на все вопросы. Оплата пришла даже раньше заявленного времени. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество, рекомендую!
Mama_Jein
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$20
3 дня
Спасибо Евгении за то, что взялась за такой не самый простой проект, и довела его до конца! Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Спасибо за терпение и понимание. Уважаю в заказчиках оперативность и четкую постановку задачи. В данном случае это налицо.

Заявки фрилансеров

Yana-na
Яна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
Mama_Jein
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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