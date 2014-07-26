Требуется написать короткий текст в 400 знаков (с пробелами) для размещения на главной странице веб-студии.
Наполнить интернет-магазин описаниями товара
Всем привет.
Необходимо наполнить интернет-магазин описаниями товара. Товаров много, около 200 штук.
Сдача проекта в воскресенье вечером, в связи с этим ищу нескольких рерайтеров, которые готовы разделить проект и могут выполнять большие объемы работ. Вся работа начнется завтра.
По оплате - 25 рублей за 1 описание
Один текст - 800-1200 символов, желательно разделенный на 2-3 части
пример качественного описания http://ru-sad.ru/index.php?productID=42305
Огромная просьба: писать только тем авторам, которые реально быстро работают, и пишут грамотно, без ошибок.
Если сотрудничество состоится, с моей стороны будут постоянные заказы с перспективой роста з/п.
Заявки скрыты.
Спасибо тем, кто откликнется! Пишите сколько описаний вы готовы будете взять.
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