Необходимо написать 4 статьи на налоговую тематику. При успешном сотрудничестве постоянно буду предоставлять работу. В заявках указывайте стоимость 1000 знаков. Предпочтение отдам молодому, но перспективному кандидату
Текст на главную 400 символов (с пробелами)
Требуется написать короткий текст в 400 знаков (с пробелами) для размещения на главной странице веб-студии.
Выбранный исполнитель
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