Текст на главную 400 символов (с пробелами)

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Завершен14 заявок746 просмотров

Требуется написать короткий текст в 400 знаков (с пробелами) для размещения на главной странице веб-студии.

11 лет назад
ntolkachev
Николай 
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена качественно, быстро, текст получился отличный. Рекомендую как хорошего специалиста!
С Николаем сотрудничать было приятно. ТЗ, оплата, вежливое общение - все на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
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Копирайтинг

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