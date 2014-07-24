Здравствуйте, рерайтеры! Нужен рерайт описаний тренажеров. Исходные тексты все есть. Платить могу по 25 рублей за 1000 знаков. Жду ваших заявок!
4 статьи на налоговую тематику
Необходимо написать 4 статьи на налоговую тематику. При успешном сотрудничестве постоянно буду предоставлять работу. В заявках указывайте стоимость 1000 знаков. Предпочтение отдам молодому, но перспективному кандидату
Заявки фрилансеров
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