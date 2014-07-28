Добрый день.

Для небольшого образовательного сайта надо написать описания для математических калькуляторов

Вот пример такого калькулятора – clck.ru/9GfVh . У него уже написан вводный текст, но надо написать еще описание его работы на 500-1000 символов бп.

Для работы нужен человек хотя бы с небольшими техническими способностями, так как сначала в логике работы калькулятора надо будет разобраться (Это займет 2-3 мин)

Сейчас нужны описания для 15 калькуляторов. Структуру описания дам после выбора кандидата.

Пишите цену и опыт работы. Жду предложений.