Написать описания для математических калькуляторов

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Завершен8 заявок148 просмотров

Добрый день.

Для небольшого образовательного сайта надо написать описания для математических калькуляторов

Вот пример такого калькулятора – clck.ru/9GfVh . У него уже написан вводный текст, но надо написать еще описание его работы на 500-1000 символов бп.

Для работы нужен человек хотя бы с небольшими техническими способностями, так как сначала в логике работы калькулятора надо будет разобраться (Это займет 2-3 мин)

Сейчас нужны описания для 15 калькуляторов. Структуру описания дам после выбора кандидата.

Пишите цену и опыт работы. Жду предложений.

11 лет назад
Fliric
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

masha33zz
Оксана 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Рекомендую Оксану как хорошего и ответственного исполнителя! Все тексты были написаны в течение пары часов с большой уникальность!
Хороший заказчик, с четким ТЗ, всегда на связи и своевременная оплата. порядочный и на ошибки указывает корректно, что очень радует. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

masha33zz
Оксана 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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