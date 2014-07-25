Постинг на сайте-форуме больших постов по темам

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки132 просмотра

Требуется постоянный постинг на сайте-форуме грамотных постов по теме туризма.

Нужны толковые, грамотные люди кто работал с туристическими сайтами, форумами (или быстро вникает в процесс). Фактически Вам будут платить за то чтобы Вы общались на сайте-форуме, но общались по настоящему и писали настоящие, полезные посты по заданной теме.

Работа на длительное время, отберу толковых людей в команду и буду с ними сотрудничать постоянно.

Задача следующая:

- Нужно ежедневно писать большие посты по заданной на форуме теме в виде ответа на эту тему. Постить нужно своими словами (буквально рассказывая и записывая) взяв нужную информацию в поисковике (копирование текста для постинга не допускается).

Начальное направление я задам, и тем кого отберу расскажу подробно что и как. Вообщем ТЗ будет.

(В целом это стандартный постинг на форуме, но нужен умный, грамотный и аккуратный подход к работе). И кроме того, в целом работа интересная.

Посты должны быть большие, минимум 500 знаков и больше (в меньший ответ по заданной теме просто не уложиться)

Цена за пост - 8 рублей, за тему (заголовок с кратким описанием) - 5 рублей.

В день необходимо (для начала) 1 автору писать от 5 - 15 тем и от 5 - 15 постов ответов на заданные темы (и больше). Количество и график в день гибкий, универсальный. Тем кто будет качественно писать посты будет большой объем.

Работа в контакте со мной, определяем темы, согласовываем, постим.

Оплата сразу в этот же день за принятую работу (на Webmoney - R кошелек).

Жду Ваших предложений, если есть портфолио и примеры любых похожих работ - указывайте в своих заявках. Кто знаком с темой туризма будет еще проще.

11 лет назад
polarts
Юрий 
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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