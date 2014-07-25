Здравствуйте. Нужен рерайт для салона массажа и спа.
Написание статей строительной тематики/
Написание статей строительной тематики. 2-3 статьи в неделю.
На темы: вентиляция, отопление; двери; окна; крыша; отделка пола, потолка, стен; строительство домов из различных материалов; электропроводка: и другие.
Копирайт или рерайт не ниже 95%
Вопросы предоплаты решаются индивидуально, в зависимости от портфолио и времени регистрации на сайте. Не очень люблю платить неизвестно за что.
Оплата: карта сбербанк, вебмоней, возможно яндекс (в крайнем случае). Другая оплата не приемлема.
Ищу действительно разбирающихся людей!!!
Пожалуйста пишите цену за копирайт и рерайт, ибо цена тоже играет не последнюю роль.
Вакансия открыта пока не выбран исполнитель
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