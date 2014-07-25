Написание статей строительной тематики. 2-3 статьи в неделю.

На темы: вентиляция, отопление; двери; окна; крыша; отделка пола, потолка, стен; строительство домов из различных материалов; электропроводка: и другие.

Копирайт или рерайт не ниже 95%

Вопросы предоплаты решаются индивидуально, в зависимости от портфолио и времени регистрации на сайте. Не очень люблю платить неизвестно за что.

Оплата: карта сбербанк, вебмоней, возможно яндекс (в крайнем случае). Другая оплата не приемлема.

Ищу действительно разбирающихся людей!!!

Пожалуйста пишите цену за копирайт и рерайт, ибо цена тоже играет не последнюю роль.

Вакансия открыта пока не выбран исполнитель